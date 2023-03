Overleg tussen vakbonden en Delhaize afgesprongen: “Personeel zal wellicht blijven actievoeren”

Het overleg bij Delhaize is opnieuw afgelopen zonder resultaat. De vakbonden en de directie zaten dit keer een half uur samen maar wat volgde was een ‘dovemansgesprek’.

De vakbonden en Delhaize-directie hebben dinsdagmorgen opnieuw rond te tafel gezeten. Aanvankelijk was er de vrees dat het gesprek niet zou doorgaan omdat de directie draconische veiligheidsmaatregelen had genomen. “Maar de boodschap is aangekomen. De veiligheidsdiensten stonden nu tenminste buiten en zaten niet mee in de zaal. Dat maakte al een verschil”, zegt Wilson Wellens (ACLVB). De sfeer aan het hoofdkantoor in Zellik bleef wel heel grimmig door de massale aanwezigheid van politiediensten.

“We willen garanties”

Het gesprek kon dus doorgaan maar daarmee is zowat alles gezegd. De vakbonden herhaalden hun eis om het plan van tafel te vegen en op zoek te gaan naar alternatieven. Ze willen tevens dat de directie de Wet Renault opstart om het ontslag van de werknemers op het hoofdkantoor te regelen. “En we willen ook garanties. Wat gaat Delhaize doen als franchisenemers failliet gaan? Gaan ze die mensen dan opvissen? Of als er zoals vandaag in Brussel franchisenemers verzegeld worden voor zwartwerk? De directie distantieert zich van die zaak en neemt het wel ter harte maar we kunnen niet negeren dat dergelijke zaken gebeuren”, zegt Wellens. “Het is een dovemansgesprek. Iedereen praat naast elkaar.”

Omdat de directie dinsdag opnieuw bevestigde dat ze doorzetten met de plannen zoals die voorliggen, zijn de vakbonden na een half uur vertrokken. “We zullen waarschijnlijk vanavond weer een mail krijgen. Het is zeer frustrerend om zo te werken. Het winkelpersoneel zal naar alle waarschijnlijkheid dus acties blijven voeren.”

De vakbonden zitten vanavond nog samen met Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) maar het is niet duidelijk of de minister iets kan doen aan de impasse.

(nba)