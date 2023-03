Familie Appeltans stuurt kat naar eerste chaotische procesdag

Hoewel vader Arnold, diens vrouw Lizy Strauven en zoon Manu voor de correctionele rechtbank moesten verschijnen, vond de zitting plaats in de assisenzaal. De reden was het grote aantal burgerlijke partijen, zeg maar slachtoffers van de familie Appeltans. In het dossier duiken honderden namen op, intussen hebben enkele tientallen zich al burgerlijke partij gesteld in de zaak. Dat kon ook nog tijdens deze inleidende zitting, wat ook gebeurde. Onder hen heel wat (voormalige) vluchtelingen.

Het zorgde voor een lange en ietwat chaotische eerste zitting. Het kostte immers heel wat tijd om te bepalen wie welke tolk nodig had. Een tolk Arabisch, Perzisch en Roemeens tekenden present, een tolk Pasjtoe was opgeroepen maar kwam niet opdagen.

Het kantoor van topadvocaat Hans Rieder behartigt de belangen van Arnold en Manu Appeltans. Hijzelf was niet aanwezig. — © fvv

Schadeclaims tot 10.000 euro

Ook de vier beklaagden - naast de clan Appeltans staat ook de klusjesman G.B terecht voor bendevorming - kwamen niet opdagen. Het was daarnaast uitkijken naar de aanwezigheid van topadvocaat Hans Rieder, wiens kantoor de belangen van Arnold en Manu Appeltans verdedigt. Maar ook hij stuurde twee advocates van z’n kantoor naar Leuven.

Voor alle burgerlijke partijen werd ook overlopen welke schadevergoeding ze eisten van een of meer beklaagden. Zo vroeg een voormalige studente 780 euro waarborg terug en 400 euro morele schadevergoeding. De familie Appeltans stond er jarenlang om bekend geen waarborgen terug te storten. Heel wat andere slachtoffers vroegen een provisionele schadevergoeding van 1 euro, al liepen sommige schadeclaims ook op tot meer dan 10.000 euro. Het overlopen van alle gedupeerden en hun vordering nam ruim drie kwartier in beslag.

Huisjesmelkerij

© Karel Hemerijckx

Zoon Manu, zijn vader Arnold en moeder Lizy Strauven staan terecht voor inbreuken op de Vlaamse wooncode met verzwarende omstandigheden op 24 adressen tussen 7 januari 2014 en 25 oktober 2021. Daarnaast worden ze verdacht van huisjesmelkerij in zes woningen, in de periode tussen 1 september 2014 en 14 oktober 2020. Ze riskeren tot vijf jaar cel en een gigantische geldboete. Tot slot moet het drietal zich ook verantwoorden voor het deel uitmaken van een vereniging die opgericht zou zijn om wanbedrijven te plegen op personen of eigendommen. Voor die laatste beschuldiging staat ook een klusjesman terecht.

Vervolg over een jaar

Tot slot werd ook de verdere agenda bepaald. Nog tot 16 mei kunnen de burgerlijke partijen hun vordering indienen of aanpassen. De eerstvolgende zitting is op 19 maart 2024 en gaat verder op 26 maart 2024 en 23 april 2024. De rechtbank voorziet drie zittingsdagen omdat de duur van de pleidooien op een vijftiental uur geschat wordt.