Roger Witters krijgt trofee van sportverdienste in Pelt

Pelt

Na 2020 was er in het Dommelhof eindelijk weer een echt ‘sportgala’ met de huldiging van liefst 230 sportkampioenen, allemaal 16-plusssers. Vrijdag komen nog eens 225 jeugdkampioenen in Palethe op het podium. Tennisser Zizou Bergs werd genomineerd als ‘sportfiguur in de kijker’ maar kon er wegens verplichtingen (tornooi in buitenland) niet bij zijn. Zizou bedankte met een videoboodschap. De trofee van sportverdienste ging naar Roger Witters. Hij was 22 jaar lang voorzitter van de toeristenfietsclub ‘De Bokkenrijders’ (Lindelhoeven), regelde al die jaren alle ritten en meerdaagse fietstochten en is ook de drijvende kracht achter de ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’. path