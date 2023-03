Ze is 24 en lid van een onlinegroep waar vrouwen hun (liefdes)ervaringen delen. Mede door die groep is ze helder gaan zien wat ze zoekt in een partner. En hoe ze kan ontsnappen aan een toxische relatie, want die zijn er toch steeds meer? Haar verlanglijst voor de ideale partner doet Rika schuifelen op haar stoel.