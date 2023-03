Bewoners Berkenhof nemen kijkje in administratief centrum in Heers

Heers

Vorige week brachten een 25-tal bewoners en begeleiders van woonzorgcentrum Berkenhof een bezoekje aan het gemeentehuis. Ze werden er hartelijk ontvangen door medewerkers van de sociale dienst, burgemeester Kristof Pirard en schepen van seniorenbeleid Heidi Pirlotte. “De bezoekers kregen eerst een presentatie over de werking van onze gemeente en de verschillende diensten”, vertelt Annelies Verheyen van het animatieteam. “Daarna speelden we een quizje over het Heerse dialect. Na een lekker stukje taart in de raadzaal kregen we van de burgemeester nog een rondleiding doorheen het gebouw met als kers op de taart een bezoekje aan de trouwzaal. Via de vernieuwde onthaalruimte hebben we dan de wandeling terug naar het woonzorgcentrum ingezet.” frmi