OPROEP. Liet jij net als Fabrizio (30) je tatoeage weglaseren?

Wij zijn op zoek naar Limburgers die net als Fabrizio besloten hebben om afscheid te nemen van een tatoeage. Liet jij één of meerdere tatoeages weglaseren? Of heb je plannen om dit te doen? Maakte je de keuze om zichtbare tattoos weg te halen, of is er een andere reden waarom je een bepaalde tatoeage niet meer wil? Laat het ons hier weten.

Fabrizio is niet meer wie hij was toen we hem leerden kennen als tattoo artist en verleider in Temptation Island. Hij nam van veel dingen afscheid, schrijft hij op Instagram, maar “het meest pijnlijke afscheid tot nu toe” is dat van de tekeningen op zijn hals, hoofd, nek en handen. Fabrizio schrijft dat de tattoos omwille van zijn groei en ontwikkeling niet langer vertegenwoordigen wie hij is. Dus moeten ze gaan.

“Alsook staat het deels mijn ambitie om te gaan acteren in de weg”, voegt Tzinaridis toe. “En die droom is groter dan de pijn die gepaard gaat met het verwijderen van mijn tattoos.” Vermoedelijk heeft Fabrizio het hier over hartenpijn, al doet het laseren van de tatoeages ook fysiek veel pijn. In een video die hij maakte van de sessie waarin zijn handen en hals gelaserd worden, is duidelijk te merken dat de Limburger afziet.

Maandag was het tijd voor zijn hoofd en nek. De blonde haren die Tzinaridis zich liet aanmeten, moesten daarvoor alweer afgeschoren worden.