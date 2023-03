Coely is herboren op haar nieuwe plaat ‘Alive’: “Ik heb heel diep gezeten, maar een stemmetje heeft me nog net gestopt”

Coely (29) lacht weer en dat mag de hele wereld weten. De vaderlandse Queen of Hiphop heeft zelfs een nagelnieuwe plaat, ‘Alive’. Want ja, ze leeft. Na loden jaren – een depressie schuurde door de donkerste krochten van haar ziel en geest – schreeuwt ze haar vreugde uit. Ze kent haar grenzen en leeft gezonder dan vroeger, met een bijzonder dankwoord voor Jabari, haar zoontje. “Het moederschap gaf me die klik. Gedaan met die donkerte. Ik heb nu een mensje dat me nodig heeft. Ik leef!”