Benzine wordt woensdag goedkoper

Voor een liter benzine 95 (E10) bedraagt de maximumprijs dan 1,7180 euro per liter, 3,9 eurocent minder dan dinsdag. Dat is het laagste niveau sinds begin dit jaar. Voor een volle tankbeurt (50 liter) gaat er bijna 2 euro van de prijs af.

Benzine 98 (E5) kost vanaf woensdag maximaal 1,8870 euro per liter, 5,2 eurocent minder dan vandaag. Ook dat is het laagste niveau in maanden.

De FOD Economie verwijst naar de daling van de notering van olieproducten en/of van biocomponenten op de internationale markten als verklaring voor de prijsdaling.