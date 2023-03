Geblesseerde Jérémy Doku verlaat dan toch Rode Duivels, 19-jarige Johan Bakayoko is zijn vervanger

Jérémy Doku keert terug naar zijn club Rennes. De vleugelaanvaller sukkelt met een spierblessure en wordt in de selectie vervangen door Johan Bakayoko, de 19-jarige aanvaller van PSV Eindhoven.

Jérémy Doku verlaat de selectie van de Rode Duivels. De aanvaller van Rennes is niet fit genoeg om aan te treden, zo is uit onderzoeken gebleken, hij gaat werken aan zijn herstel in Frankrijk. Domenico Tedesco heeft een vervanger opgeroepen: PSV-sensatie Johan Bakayoko sluit aan bij de groep. Mike Trésor van Genk werd ook gezien als een eventueel alternatief, maar de Genkies leveren dus definitief geen speler voor de nationale ploeg deze interlandbreak.