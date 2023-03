Dorpsraad maakt Binderveld volledig zwerfvuilvrij

Nieuwerkerken

Ook voor de Dorpsraad Binderveld was de grote schoonmaakactie van Limburg.net en Mooimakers het sein om in actie te schieten. “Al voor de veertiende keer zetten we onze schouders onder dit initiatief. Onze vrijwilligers hebben in alle straten van Binderveld het zwerfvuil opgeraapt. Het blijft langs de andere kant jammer dat we dit moeten blijven doen. Want alweer hebben we zes volle zakken zwerfvuil verzameld, vooral blikjes en flessen. We bedanken alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om dat allemaal op te ruimen”, zo zegt Danny Vanleeuw van de Dorpsraad. Ook de gemeente Nieuwerkerken was heel blij met die hulp. De gemeente had gezorgd voor al het materiaal zoals grijpers en vuilzakken, maar ook voor een klein beloning. Alle verenigingen die deelnamen aan de schoonmaakactie, waren na afloop welkom voor een hapje en een drankje. len