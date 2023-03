Dit moet je gezien hebben! Doelman scoort vanop honderd meter

In de Chileense competitie waren ze dit weekend aan de negende speeldag toe. Voor de Argentijnse doelman Leandro Requena werd het een zaterdag om nooit te vergeten.

Requena is een 35-jarige Argentijn die tussen de palen staat bij het Chileense Cobresal, een bescheiden eersteklasser uit de mijnstad El Salvador. Zij namen het dit weekend op tegen Colo Colo, een duel tussen twee middenmoters.

Cobresal kwam al snel op voorsprong via Guillermo Pacheco, spits Cecilio Waterman verdubbelde nog voor de pauze de voorsprong vanop de stip. Colo Colo probeerde na de rust wat tegen te doen en nam daarbij de nodige risico’s. Een kwartier voor tijd ging de bal over de achterlijn en mocht Requena de bal opnieuw in het spel brengen. De doelman wilde één van zijn spitsen diep sturen en trapte de bal richting de overkant van het terrein.

Daar stond zijn collega Brayan Cortes niet echt goed op te letten. Het leder caprioleerde over het hoofd van de bezoekende doelman en rolde tergend traag over de doellijn: drie-nul. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 3-1.

El Salvador ligt op een hoogte van 2300 meter boven de zeespiegel wat vermoedelijk verklaart waarom de doelman de bal tot de overkant van het terrein kon trappen.