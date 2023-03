Fans van Will Tura zingen nu als Winterroosjes in Maasmechelen

MAASMECHELEN

Een groep dames uit Eisden (Maasmechelen) die regelmatig samen naar optredens van hun idool Will Tura gaan, hebben Henri en Marie-Louise Berben verrast op hun gouden bruiloft in de Mangerie. “Plots stonden ze daar om voor ons te zingen”, lacht Marie-Louise. “En zingen dat die kunnen. Voortaan gaan we door het leven als de Winterroosjes en blijft het niet bij dit ene optreden.”

Ook Marie-Louise (rechts) is nu lid van de Winterroosjes. “Wie weet staan we ooit nog eens samen met Will Tura op het podium”, blikken de dames al vooruit op hun muzikale carrière. jth