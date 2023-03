Cursisten van PCVO Eisden repareren rolstoelen voor ziekenhuis in Tanzania

MAASMECHELEN

Momenteel zijn 25 rolstoelen onderweg naar het Mikumi-ziekenhuis in Tanzania. Onder leiding van Fa Briers (rechts op de foto) werden afgedankte rolstoelen van GSV Toekomst opnieuw rijklaar gemaakt door de cursisten fietsherstelling van PCVO Eisden. Dokter Dennis Jaeken kwam de rolstoelen ophalen en maakt dat ze via een container op de revalidatieafdeling van het Tanzaniaanse ziekenhuis belanden. “De rolstoelen komen uit Hasselt en Beverlo en zijn afkomstig van de gehandicaptenafdeling van AVToekomst. Ben Bosmans (midden) heeft ze met zijn team op de campus PCVO, het vroegere PTS in Eisden, met toestemming van zijn directeur Arnoldo Usai rijklaar gemaakt. Ik ga meermaals naar Tanzania en zal zorgen dat ze daar gebruikt worden om rolstoelvaardigheden aan te leren”, belooft Jaeken. jth