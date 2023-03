75-jarige Roy Hodgson volgt Patrick Vieira op als coach van Crystal Palace

Hodgson stond van september 2017 tot mei 2021 al aan het roer bij The Eagles. Bij Crystal Palace werd Hodgson opgeleid als speler. “Het is een voorrecht om gevraagd te worden terug te keren bij de club die altijd zoveel voor me heeft betekend, en om de belangrijke taak te krijgen het tij te keren”, verklaart de voormalige bondscoach van Engeland in een mededeling. “Ons enige doel is nu om wedstrijden te winnen, en de nodige punten te behalen om in de Premier League te blijven.”

Crystal Palace nam vrijdag afscheid van Patrick Vieira. De 46-jarige Fransman was sinds de zomer van 2021 T1 op Selhurst Park. Palace kon in 2023 nog niet winnen. De club van huurling Albert Sambi Lokonga is momenteel twaalfde, met 27 punten na 28 speeldagen. De voorsprong op West Ham United, dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat, bedraagt slechts drie punten. West Ham heeft twee matchen minder gespeeld.