Omgevallen bouwkraan in kanaalkom is dinsdagavond weg

Daarvoor zet het Limburgse bedrijf MegaMax twee enorme hijskranen van respectievelijk 140 en 100 ton in. “Daarmee moet de klus tegen vanavond geklaard zijn zodat de bouwwerken verder kunnen”, legt Leonard Jacobs van MegaMax uit.

De omgevallen bouwkraan wordt in verschillende delen gebrand en dan uit het sop getild. Nadien kan de betonschade bekeken worden en wordt ook een nieuwe bouwkraan geïnstalleerd. Als dat gebeurd is, kunnen de werken voort.

LEES OOK. Bouwkraan dondert in Hasseltse kanaalkom: “Onverklaarbaar”

“Hoe dan ook zijn we blij dat er geen menselijke slachtoffers zijn en dat ook de materiële schade al bij al lijkt mee te vallen”, zegt Hasselts schepen Laurence Libert (Open Vld). “De werken voor de verlaging van de kade kunnen, meteen verdergaan zodra de kraan is weggehaald. Het tijdverlies is op die manier verwaarloosbaar, in het hele project gezien.”

© JD en RR