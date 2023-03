Chicago roept Philadelphia halt toe , New York verliest ondanks 57 punten van Randle

Chicago heeft maandag Philadelphia na twee verlengingen met 105-109 verslagen in de NBA. New York ging op eigen parket met 134-140 onderuit tegen Minnesota ondanks 57 punten van Julius Randle.

De Sixers maakten slechts vier punten in de laatste vier minuten, tegenover tien voor de Bulls. Philadeplhia zag zo een einde komen aan een reeks van acht overwinningen. Chicago dankte de zege aan onder meer Zach LaVine (26 ptn), DeMar DeRozan (25 ptn) en Nikola Vucevic (21 ptn, 12 rbds). Bij Philadelphia was Joel Embiid goed voor 37 punten en 16 rebounds.

In de Eastern Conference moet Philadelphia (48 zeges-23 nederlagen) de tweede plaats afstaan aan Boston (49z-23n). Chicago is tiende met 34 overwinningen op 71 wedstrijden.

Randle blinkt uit maar verliest

In Madison Square Garden blonk Julius Randle uit met 57 punten, maar toch moesten zijn Knicks hun meerdere erkennen in Minnesota. Ruim twee minuten voor het einde gaf het scorebord 131-130 in het voordeel van de Knicks aan, maar onder impuls van Taurean Prince (35 ptn) trokken de bezoekers de zege over de streep. Prince wierp bij acht pogingen evenveel driepunters door de korf.

New York (42z-31n) is vijfde in het Oosten. Minnesota staat met 36 zeges op 73 matchen achtste in het Westen.

Golden State wint

In de Western Conference was Memphis met 112-108 te sterk voor Dallas, dat zonder Luka Doncic (kuit) in het derde kwart nochtans een voorsprong van 16 punten had. Memphis (44z-27n) klimt naar de tweede stek ten koste van Sacramento (43z-28n), dat met 128-120 verloor van Utah (35z-36n), 10e. Dallas (36z-36n) is zevende.

Titelverdediger Golden State, met 37 zeges en 36 nederlagen zesde in het Westen, boekte een 108-121 overwinning bij Houston. Stephen Curry was goed voor 30 punten, Klay Thompson lukte 29 punten.