Vorig jaar nog winnaar van Nobelprijs voor de Vrede, nu huiszoekingen bij mensenrechtenorganisatie Memorial in Moskou

De Russische politie heeft in Moskou huiszoekingen uitgevoerd bij meerdere activisten van Memorial, een mensenrechtenorganisatie die eind vorig jaar nog een van de medelaureaten van de Nobelprijs voor de Vrede was. Dat heeft de nieuwssite OVD-Info dinsdag gemeld.

Volgens de nieuwssite wordt Memorial verdacht van ‘“rehabilitatie van het nazisme”. Er werden op zes adressen huiszoekingen uitgevoerd. Ook de woning van Memorial-voorzitter Jan Ratsjinski werd doorzocht. Ratsjinski had in december, bij de aanvaarding van de Nobelprijs, nog de Russische invasie in Oekraïne gehekeld.

Een Russische rechter had de mensenrechtenorganisatie eind 2022 al officieel ontbonden. Memorial weigert de controversiële titel van ‘buitenlandse agent’ te dragen. Moskou hanteert dat label voor organisaties die deels vanuit het buitenland worden gefinancierd en die politieke activiteiten tegen de Russische overheid ontplooien.

De mensenrechtenorganisatie doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de massale zuiveringen in de Sovjettijd en bewaakt de nagedachtenis van de slachtoffers van de goelag. Ze bekritiseert daarnaast regelmatig het Kremlin en verzet zich tegen de repressie van hedendaagse regimes, zoals dat van president Vladimir Poetin.

Het huidige onderzoek is volgens de Russische autoriteiten gebaseerd op het vermoeden dat mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met nazi-Duitsland hebben samengewerkt, door Memorial op de lijst met slachtoffers van het communistische regime werden gezet.