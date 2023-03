Hun woning is niet vintage, maar het is ook geen nieuwbouw. De bungalow van Hadewig Lateur (38) en haar man Stefaan Hatamian (39) in Mere zit er net tussenin. De buitengevel – waar ze instant verliefd op werden – is bewaard gebleven, binnen werden alle muren gestript. “Het vorige interieur kwam recht uit de jaren 80. Wij wilden het vooral lichter maken.”