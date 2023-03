Vier fietsers maken al rijdend grootste Strava-tekening ooit (en achter hun ‘velociraptor’ zit een nobel doel)

Iets meer dan duizend kilometer, negenduizend hoogtemeters en meer dan 43 uur op de fiets hadden vier Fransen nodig om de grootste Strava-tekening ooit te maken. Met hun ‘velociraptor’ krijgen ze meteen een plaatsje in het Guiness World Records, het vroegere Guiness Book of Records.

De ‘creatie’ van de tekening dateert al van november van vorig jaar maar werd nu ook officieel erkend als de grootste Strava-tekening ooit en heeft bijgevolg een plaats gekregen in het Guiness World Records.

Maxime Brugère, Florent Arnaud, Franck Delorme en Nicolas Meunier besloten om in het centrum van Frankrijk een traject van 1025 kilometer uit te tekenen. Daarvoor hadden ze ieders om beurt net geen 44 uur nodig waarin ze 9182 hoogtemeters moesten overwinnen.

Maar het resultaat mocht er zijn: een netjes uitgetekende ‘velociraptor’, een intussen al lang uitgestorven dinosaurus. En dat is geen toeval. Initiatiefnemer Maxime Brugère wilde met dit project de aandacht vestigen op de ecologische problemen waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. “De dinosaurussen zijn het bewijs dat ook grote diersoorten snel van de aardbodem kunnen verdwijnen”, aldus Brugère. “Ook momenteel verdwijnen er nog vele diersoorten. De mensheid is de grootste verantwoordelijke voor deze milieucrisis maar tegelijk zijn we ook het grootste slachtoffer. Onze tekening is er om de aandacht te vestigen op het feit dat er zaken moeten veranderen.”

Het viertal was met deze ‘velociraptor’ niet aan hun proefstuk toe. Twee jaar geleden fietsten ze reeds een 200 kilometer lange Tyrannosaurus Rex, een jaar later volgde een even grote Diplodocus.