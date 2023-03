Dina Tersago over dubbele exit in ‘Boer zkt vrouw’: “Ze zijn onterecht opgestapt, maar hun verdriet werd woede”

Het was vuurwerk afgelopen zondag in ‘Boer zkt vrouw’. Het scheelde geen haar of bijna hadden alle drie de overgebleven vrouwen bij boer Raphaël hun biezen gepakt. Zowel Jasha als Jolyn en Katrijn wilden meteen opstappen. Presentatrice Dina Tersago trachtte de gemoederen nog te bedaren. Maar Jolyn en Katrijn bleven bij hun beslissing en stapten op. Jasha is uiteindelijk toch gebleven.

(lees verder onder de foto)

Er viel niet meer te kiezen: Raphaël gaat verder met Jasha. — © VTM

De spanningen liepen op nadat Katrijn en Jolyn zagen hoe boer en hoefsmid Raphaël bijna enkel aandacht had voor Jasha. Zeker toen ze met hem in zijn caravan alleen was. Volgens de Raphaël was dan enkel maar een knuffel gegeven. Maar voor de twee andere dames was het duidelijk: zij maakten geen kans meer. Dus stapten ze op. Nog nooit gebeurd in ‘Boer zkt vrouw’.

Boer Raphaël is maanden later nog steeds zo onder de indruk dat hij nog steeds niet kan reageren op wat er is gebeurd.

Presentatrice Dina Tersago zegt deze week in Dag Allemaal dat boer Raphaël iets anders had verwacht van zijn deelname. Ze zegt dat er in het verleden ook nog deelneemsters opstapten, maar nooit meer dan één tegelijk. Ze is wel meteen naar de boerderij gegaan toen ze hoorde hoe hoog de spanningen opliepen. “Gelukkig kon ik mijn moeder inschakelen om voor de kinderen te zorgen. Tijdens de opnames ben ik sowieso stand-by, maar het was op een woensdag, mijn vrije dag. Ik had net mijn zoontjes Isak (7) en Thor (5) afgezet op school.”

Dina zegt dat de twee dames ten onrecht zijn opgestapt: “Ze voelden zich benadeeld’, zegt Dina. “Onterecht volgens mij, maar het zat zo in hun hoofd en het lukte mij niet meer om hen op andere gedachten te brengen (...) Maar ze waren zo opgedraaid, dat hun verdriet was omgeslagen naar pure woede. “