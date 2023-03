Emma Meesseman scoort 17 punten zonder misser, maar ook Hind Ben Abdelkader en Kim Mestdagh schitteren in het buitenland

Belgian Cat Emma Meesseman schittert in Turkije en is klaar om prijzen te pakken. — © FIBA

De Belgische basketbal dames blijven in Europa indruk maken. Belgian Cat Emma Meesseman scoorde 17 punten zonder misser en won de derby in Istanbul met Fenebahce versus Besiktas, Hind Ben Abdelkader dropte 23 punten bij Villeneuve D’Ascq en Kim Mestdagh lukte een double-double met Schio.

Belgian Cat Emma Meesseman lijkt klaar om de komende maand de reeds indrukwekkende prijzenkast verder op te smukken. Vorige week kwalificeerde ze zich met Fenerbahce Istanbul voor de Final Four van de Euroleague en maandagavond won ze de derby versus Besiktas. Emma Meesseman (8 op 8 shots, 1 op 1 vrijworp) miste niet en leidde met 17 punten Fenerbahce Istanbul tegen Besiktas naar een 72-90 (43-45) zege. Met 19 op 22 staat Fenerbahce meteen aan de leiding in de Turkse KBSL. In de Franse LFB was er een prachtprestatie van Hind Ben Abdelkader (23 punten, 3 rebounds, 2 assists). Met 5 op 7 driepunters was ze de inspirator van de 74-55 overwinning van Villeneuve D’Ascq tegen Hainaut. Bij Hainaut tekende Morgane Mortant voor 2 punten, 2 rebounds en 2 assists. Ook het duo Julie Van Loo (8 punten, 4 rebounds, 2 assists) en Kyara Linskens (11 punten, 9 rebounds) acteerden weer sterk en wonnen met BLMA Montpellier met 52-79 van Roche. Julie Allemand (9 punten, 11 rebounds, 2 assists) miste op een haar een double-double en won met ASVEL Lyon met 70-83 van Toulouse. ASVEL prijkt met 15 op 17 op de eerste stek.

Hind Ben Abdelkader dropte een twintiger bij Villeneuve D’Ascq. — © BELGA

In Italië (Serie A1) was er een sterke prestatie van Kim Mestdagh (13 punten, 10 rebounds, 4 assists) die met 48-82 won van Valdarno. Schio staat met 23 op 25 en met Virtus Bologna op een gedeelde eerste stek. Antonia Delaere (2 punten, 1 rebound, 4 assists) was met Venezia veel te sterk voor San Martino: 80-55. Venentië staat met 21 op 25 op de derde stek. Maxuella Lisowa (4 punten, 3 rebounds, 3 assists) won met Lucca met 50-77 van Brescia.

Kim Mestdagh blijft schitteren bij de Italiaanse kampioen Schio. — © FIBA

In de Spaanse Lega Femenina was er winst voor Serena-Lynn Geldof (7 punten, 2 assists) met Zaragoza: 83-68 tegen Jaris. Elise Ramette (7 punten, 1 rebound, 9 assists) werkte ook een sterke partij af en won met 72-55 en met Cadi La Seu tegen Barca. Billie (7 punten, 2 rebounds) en Becky Massey (7 punten, 4 rebounds en 1 assist) verloren met Estudiantes Madrid en met 67-55 van Ensino.