Een laatste waarschuwing en dan een grootschalig afscheid: Frank Deboosere krijgt erehaag

Frank Deboosere is er vandaag niet weer met meer weer, want de weerman van de VRT heeft maandagavond zijn laatste weerbericht gepresenteerd. Deboosere gaat na 36 jaar bij de openbare omroep met pensioen. Na zijn laatste weerbericht kreeg hij een lange erehaag in de gangen van het VRT-gebouw.

“Het zal toch wennen worden voor ons allemaal, want hij is hier graag gezien. Zeker blijven zitten dus, want we hebben nog een grote verrassing in petto voor hem.” Journaalpresentatrice Goedele Wachters kondigde het voor het laatste weerbericht van Deboosere al aan: de VRT zou Deboosere niet met stille trom laten vertrekken.

© VRT

Daarna begon Deboosere aan zijn laatste van meer dan 100.000 weerpraatjes. “Dag, beste kijker”, klonk het vertrouwd. “We hebben vandaag – net zoals de afgelopen 25 jaar – weer veel weerfoto’s gekregen, waarvoor van harte bedankt.” Waarna Deboosere – ook vertrouwd – een miezerige dag met regen moest voorspellen. Je bent een Belgische weerman, of je bent het niet.

Deboosere maakte ook van zijn laatste weerpraatje gebruik om de aandacht nog eens te vestigen op de klimaatopwarming: “Er is vandaag een nieuw IPCC-rapport uitgekomen, en dat is niet echt rooskleurig. Het is de afgelopen decennia warmer geworden. Toen ik begon was het gemiddeld een halve graad lager, het gaat dus ontzettend snel. We hebben maar één aarde, waar we met zijn allen zorg voor moeten dragen.”

© VRT

Afscheid van honderden collega’s

Waarna Deboosere dacht te kunnen afsluiten met een droge “Dit was mijn laatste weerbericht. Er begint een nieuw seizoen voor u, en zeker voor mij. We starten vanavond met de astronomische lente, en we blijven positief.”

Maar dat was buiten collega’s Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen gerekend: die kwamen de studio binnengewandeld met bloemen, want – dixit Hagedoren – “De stille trom, daar zijn we niet zo voor”. Waarna Deboosere door de gangen van de VRT werd geleid naar een andere studio voor een terugblik op zijn eigen carrière. Begeleid door applaus van vele honderden collega’s, tot ongeloof van Deboosere zelf. “Jeezes”, klonk het. “Dank jullie allemaal.”