Nieuwe beelden opgedoken van beslissend moment in Milaan-Sanremo: hoe Mathieu van der Poel door piepklein gaatje op en over Pogacar dook

Om de impact van de begeleidende motards op het wedstrijdverloop te minimaliseren, hadden ook de tv-camera’s opdracht gekregen om ruim onder de top duidelijk te versnellen zodat er in de afdaling geen risicovolle situaties zouden ontstaan.

En dus was er geen camera meer in de buurt toen Van der Poel zijn beslissende aanval plaatste. Via helikopterbeelden was wel te zien hoe de kopman van Alpecin-Deceuninck versnelde maar de echte details ontbraken. In de fotoreeks hieronder is duidelijk te zien dat de latere winnaar zich door een wel heel klein gaatje moet murwen om voorbij Pogacar te geraken. Inclusief een handje - “pardon, mag ik er even door aub” - zoals columnist Thijs Zonneveld opmerkte. De Sloveen laat sportief de deur op een kier in de veronderstelling dat hij Van der Poel zou kunnen volgen. Niet dus!

