7 doden bij ontploffing in illegale vuurwerkfabriek in Mexico

Bij een ontploffing in een atelier waar op illegale wijze vuurwerk geproduceerd werd, zijn in het centrum van Mexico zeven doden en vijftien gewonden gevallen. Dat heeft de civiele bescherming van de deelstaat Morelos meegedeeld.

De explosie deed zich voor in de stad Totolapan, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Mexico-Stad.

In Mexico doen zich regelmatig ongelukken voor op plaatsen waar clandestien vuurwerk geproduceerd en opgeslagen wordt. In december 2016 vonden op een vuurwerkmarkt in Tultepec nog meerdere explosies plaats, waarbij 42 mensen omkwamen en tientallen mensen gewond raakten.