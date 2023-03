Man gaat bestelwagen te lijf met hamer, sticht brand aan voertuig en wacht rustig komst politie af

Maandagavond rond 21.30 uur hoorden bewoners van de rustig gelegen Hazenakkerstraat in Zonnegem (Sint-Lievens-Houtem) heel wat tumult buiten. Toen de mensen buiten gingen poolshoogte nemen van wat er aan de hand was, merkten ze dat een dolgedraaide man met een hamer de ruiten van een geparkeerde bestelwagen te lijf ging om nadien de bestelwagen in brand te steken door middel van een soort brandbom.

Toen de omwonenden van de anders rustige buurt het tumult en de agressie van de dolgedraaide man merkten, werd onmiddellijk de politie verwittigd. Meteen nadat de man de ruiten van de bestelwagen had ingegooid, stichtte hij door middel van een soort brandbom brand in de bestelwagen die in een mum van tijd in lichterlaaie stond. Markant is dat de agressor volgens ooggetuigen niet de moeite deed om te vluchten, maar gewoon post vatte aan de overkant van de straat en de komst van de politie afwachtte. De ordediensten waren zeer vlug ter plaatse, arresteerden de man en verzamelden heel wat bewijsmateriaal. Zo zou ook de gebruikte hamer teruggevonden zijn in de uitgebrande bestelwagen.

© Chris Bosseloo

De brandweer van Herzele en Sint-Lievens-Houtem was erg snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de bestelwagen volledig uitbrandde. Een woning waarnaast de bestelwagen geparkeerd stond deelde ook deels in de brokken: door de enorme hitte scheurden enkele van de ruiten op de eerste verdieping. Om welke reden de man zo driest tekeer ging is vooralsnog geen duidelijkheid. Er vielen geen gewonden maar de schade is uiteraard groot. De Hazenakkerstraat bleef afgesloten voor alle verkeer tijdens de bluswerken. (Chris Bosseloo)