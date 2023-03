We blijven extra zuinig met gas, ook nu prijzen lager liggen

De energieprijzen waren na de coronacrisis al aan het stijgen, maar door de oorlog in Oekraïne schoten de gas- en elektriciteitsprijs pas echt de hoogte in. In augustus van 2022 steeg de Europese gasprijs zelfs even naar meer dan 320 euro per megawattuur. Het deed ons met z’n allen besparen: in 2021 bespaarden de Vlaamse gezinnen al 15 procent op hun gasverbruik ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit (anonieme) verbruiksgegevens die netbeheerder Fluvius kon verzamelen.

Hoewel de oorlog in Oekraïne nog volop aan de gang is, zijn de energieprijzen intussen wel al maanden weer aan het dalen. Maandag zakte de Europese gasprijs bijvoorbeeld voor het eerst sinds augustus 2021 weer onder de 40 euro per megawattuur.

“Gedrag aangepast”

Maar ook in de afgelopen wintermaanden bleven we extra spaarzaam. In december van 2022 verbruikten we 18,5 procent minder gas ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In januari werd er een besparing van 20 procent genoteerd en in februari zelfs één van 22,5 procent.

“Dat het gasverbruik opnieuw daalt, is opmerkelijk, want ook een jaar geleden werd er al flink bespaard”, aldus Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt aan VRT NWS. “Een verklaring daarvoor is echter moeilijk vast te stellen, want de data die we hebben, zijn volledig anoniem en we kunnen niet in de hoofden van de mensen kijken. Al kan ik me voorstellen, door wat er vorig jaar gebeurd is, dat de mensen hun gedrag hebben aangepast en dat nu zijn blijven volhouden. Dat kan gaan van de thermostaat een paar graden lager zetten of bepaalde ruimtes minder of niet meer verwarmen, maar het kan ook zijn dat er voor andere energiebronnen dan gas is gekozen om te verwarmen. Zoals hout of pellets. Dat zou minder goed zijn voor het klimaat, maar wel een logische keuze als je rekening houdt met die uitzonderlijk hoge gasprijs.”

Elektriciteit

Ook ons elektriciteitsverbruik is gedaald, maar wel minder fors. In januari en februari van dit jaar verbruikten mensen zonder zonnepanelen respectievelijk 4,5 en 3,5 procent minder. Bij mensen met zonnepanelen was dat 6,5 en 5,5 procent. “Mensen met zonnepanelen maken vaak meer verbruik van elektriciteit, waardoor ze ook meer mogelijkheden hebben om erop te besparen”, aldus Verdoodt.

Nog volgens Verdoodt tonen deze cijfers dat we “erin slagen om op veel fronten energie te besparen”. “Dat is goed geweest voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat. Alle energie die we niet nodig hebben, moet ook niet worden opgewekt of kan voor iets anders worden gebruikt.”