“Russische raketten vernietigd bij explosie op bezet Krim-schiereiland”

Bij minstens één explosie op de Krim zouden Russische kruisraketten vernietigd zijn. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. Het schiereiland van Oekraïne is al sinds 2014 in Russische handen.

Lokale bronnen melden dat er explosies waren in de noordelijke stad Dzjankoj. De stad geldt al sinds de bezetting als een militaire uitvalsbasis voor Rusland. Volgens een verklaring van het Oekraïense ministerie van Defensie heeft een explosie in de stad kruisraketten vernietigd die per spoor vervoerd werden. De Russische Kalibr-KN-raketten met een bereik van 2.500 kilometer over land en 375 kilometer op zee zouden bedoeld zijn voor gebruik door de Zwarte Zeevloot.

Oekraïne heeft niet bevestigd dat het achter de aanval zit. Wel verklaarde het ministerie van Defensie dat de explosie “het proces van de demilitarisatie van Rusland voortzet en het Oekraïense schiereiland van de Krim voorbereidt op bevrijding”.

Rusland ontkent de berichten. Volgens het Russische hoofd van de Krim, Sergey Aksyonov, werd luchtafweer ingezet nabij Dzjankoj. Een Oekraïense drone werd uit de lucht gehaald en daardoor raakte een huis beschadigd, klinkt het.

De door Rusland aangestelde beheerder van Dzjankoj, Igor Ivin, verklaarde dat een 33-jarige man geraakt werd door brokstukken van de neergestorte drone en naar het ziekenhuis overgebracht werd. Meerdere gebouwen – een huis, school en warenhuis – vatten vuur en het elektriciteitsnet is beschadigd, aldus Ivin. Over militaire doelen werd niets gezegd.

Volgens Oleg Kryuchkov, een adviseur van het Russische hoofd van de Krim, werden burgerdoelen geviseerd. Er zouden meerdere drones zijn ingezet die geladen waren met shrapnel. Eén drone kwam neer nabij een technische school, terwijl andere neergehaald werden in residentiële buurten, verklaarde Kryuchkov.