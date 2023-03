Londense politie is institutioneel racistisch, misogyn en homofoob, besluit onderzoek

De Metropolitan Police, de politiedienst van Groot-Londen in het Verenigd Koninkrijk, is institutioneel racistisch, misogyn en homofoob. Dat blijkt dinsdag uit een vernietigend rapport van parlementslid Louise Casey, waartoe opdracht was gegeven in de nasleep van de moord op Sarah Everard. Die Londense vrouw werd in maart 2021 ontvoerd, verkracht en vermoord door Wayne Couzens, een agent van de Metropolitan Police.

De wanpraktijken die uit het rapport naar voren komen, zijn niet de minste. De Londense politie is er niet in geslaagd de maatschappij te beschermen tegen agenten die vrouwen misbruiken. Veranderingen in de organisatie van de politie hebben vrouwen en kinderen in groter gevaar gebracht. Vrouwelijke agenten en personeelsleden ervaren routinematig seksisme. Er is sprake van racistische agenten en een diepgewortelde homofobie. Het rapport schetst ook een schrikbarend beeld van de manieren waarop misdaden worden onderzocht. Zo werd een boterhamdoos teruggevonden in de koelkast waar verkrachtingsstalen worden bewaard.

De Londense politie zou weleens meer agenten zoals Wayne Couzens en David Carrick, die in februari veroordeeld werd voor verkrachtingen en seksuele misdrijven, in haar rangen kunnen hebben, gaf Casey aan.

© EPA-EFE

Mark Rowley, hoofd van de Metropolitan Police, aanvaardt naar eigen zeggen dat er vooroordelen spelen in het korps, maar wenst de term “institutioneel” niet te gebruiken. Er is sprake van institutioneel of structureel racisme wanneer het marginaliseren, uitsluiten en discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen systematisch gebeurt en ingebed is in de samenleving en instellingen zoals het onderwijs, huisvesting, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

Het rapport, dat 363 pagina’s telt, roept op tot een “volledige herziening” van de Metropolitan Police en een “nieuwe aanpak om het vertrouwen van het publiek te herstellen”. Daarvoor worden zestien aanbevelingen gedaan. “Het is niet onze taak om onszelf te beschermen tegen de politie, het is de taak van de politie om ons te beschermen”, zegt Casey.