Waterbedrijven belonen kraanwater drinken met jaar lang gratis sporten

Met de sensibiliseringscampagne #ikdrinkkraanwater informeert AquaFlanders het publiek al langer over de voordelen van kraanwatergebruik. “De kwaliteit van kraanwater is perfect en het is tweehonderd keer goedkoper dan flessenwater”, zegt woordvoerder Kathleen De Schepper. “Bovendien is kraanwater duurzaam omdat het de nood aan plastic flessen en de CO₂-uitstoot van het transport vermindert.”

Deze nieuwe tak van de campagne legt zich toe op sporters, want “in tegenstelling tot sportdranken, die vaak veel suiker bevatten, is kraanwater een gezonde oplossing om je lichaam te hydrateren tijdens het sporten”, aldus Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. De boodschap luidt: “kraanwater is gaanwater”.

AquaFlanders beloont vier atleten die de kraan opendraaien met een jaar lang sporten op hun kosten, ter waarde van 250 euro. Met dat budget kunnen de winnaars zich een fitnessabonnement of een waardebon voor een sportwinkel aanschaffen. Deelnemen kan via www.kraanwater.be.