Dochter van Kim Clijsters door Amerikaanse basketbalfederatie uitgenodigd voor oefenkamp

De Amerikaanse basketbalfederatie heeft 33 jonge speelsters uitgenodigd voor een oefenkamp in Dalles. Opvallende aanwezige in de selectie is Jada Lynch, de 15-jarige dochter van tenniskampioene Kim Clijsters.

Clijsters liet bijna drie jaar geleden Bree definitief achter voor een avontuur in de Verenigde Staten, het land van haar man Bryan Lynch. Dochterlief Jada treedt er in de voetsporen van haar vader, ze basket er aan het College of Saint Rose in Albany (New York). Door haar sterke prestaties verscheen ze daar op de radar van de Amerikaanse federatie.

Deze week ontving ze een uitnodiging voor een oefenkamp, waar ze eind deze maand verwacht wordt. Jada Lynch liet eerder in ons land al haar basketbaltalent zien. Vader Bryan Lynch heeft in België voor Bree en Antwerp Giants gespeeld. Daarna coachte hij Limburg United en Charleroi.