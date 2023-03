Kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan voor Nederlandse tak

Curator Jasper Berkenbosch is op zoek naar een kandidaat die een doorstart met het bedrijf wil maken. “Het faillissement is een heel bittere pil”, zegt hij. “Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart, dat wereldwijd actief is. Dat is bijzonder.” Gedurende die zoektocht blijven de 32 Nederlandse winkels open. De ruim tweehonderd buitenlandse vestigingen van Scotch & Soda vallen buiten het faillissement.

De curator heeft maandagmiddag het personeel van Scotch & Soda op de hoogte gebracht. Bij het bedrijf werken ongeveer 2.000 mensen, onder wie 800 in Nederland. Het hoofdkantoor en belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals de ontwerpstudio, zijn in Amsterdam gevestigd.