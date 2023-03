Jongetje (7) stelt mishandelde hond gerust in aandoenlijke video: “Je vorige eigenaar was niet lief, maar hier ben je veilig”

Pitbull Neil werd mishandeld door zijn vorige eigenaar en was overdekt met brandplekken van sigaretten toen hij daar werd weggehaald. De hond herstelde in een asiel in de Amerikaanse staat Louisiana, en het duurde niet lang voor hij zijn gouden mandje vond. Het gezin dat hem adopteerde, werd “onmiddellijk verliefd” op de viervoeter en maakte van Neil een ster op sociale media. “Je vorige eigenaar was niet leuk”, zegt de zevenjarige zoon van het gezin in een video die intussen al twee miljoen keer werd bekeken. “Maar hier ben je veilig. Wij houden erg veel van je.”