Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker stranden in achtste finales Players Championship

De Decker zorgde meteen voor een verrassing door Chris Dobey (PDC-21) een 6-0 pandoering te geven. Zelf had Dobey vorige week in de Premier League nog Michael van Gerwen (PDC-3) met 6-0 het nakijken gegeven. Na 6-4 zeges tegen de Nederlander Christaan Kist (PDC-137) en de Ier William O’Connor (PDC-38) keek De Decker voor een plaats in de kwartfinales Gian van Veen (PDC-97) in de ogen. De Nederlandse wonderboy bleek met 6-4 net iets beter. Van Veen wierp een gemiddelde van 104,89, tegen 103,42 voor De Decker.

Van den Bergh nam in zijn eerste wedstrijd met 6-3 de maat van Graham Usher (PDC-103). In de tweede ronde moest de Schot Alan Soutaer (PDC-34) met 6-1 voor de bijl, de Nederlander Jeffrey Sparidaans (PDC-106) werd met 6-3 huiswaarts gestuurd. In de achtste finales moest Van den Bergh het hoofd buigen voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (PDC-22), die terug zijn beste vormpeil te pakken heeft. “The DreamMaker” kon gelijke tred houden tot 3-3, maar moest dan toezien hoe de Schot met een gemiddelde van liefst 110,50, tegen 100,35 voor Van de Bergh, een 6-3 overwinning claimde.

Mario Vandenbogaerde (PDC-74) won zijn eerste wedstrijd, maar moest voor een plaats bij de laatste 32 met 6-3 onderspit delven voor de Tsjech Karel Sedlacek (PDC-102). Kim Huybrechts (PDC-29), Brian Raman (PDC-82), Robbie Knops (PDC-115) en Ronny Huybrechts (PDC-133) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De overwinning ging naar Anderson, die in de finale de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-20) met 8-5 versloeg. Voor Anderson is het zijn 25e Players Championship qualifier-overwinning. Het was wel al drie jaar geleden dat hij een overwinning boekte.