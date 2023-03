Hoe vinden jongeren een kot in Limburg? “Een bord zien hangen en meteen getekend”

De openkotdagen in Leuven zorgden het afgelopen weekend voor veel heisa. Ook in Limburg is het moeilijk om een kot te vinden. Wij vroegen tips aan studenten van Uhasselt. “Begin tijdig met zoeken”, klinkt het.

“Mama had op het laatste moment nog een advertentie gevonden”, vertelt Sofia (18) wanneer we vragen hoe ze haar kot in Diepenbeek heeft gevonden. Ook Maxime (20) vond haar kot met hulp van haar familie: “Mijn broer zat een jaar op kot in Hasselt, dus hij heeft mij een paar plaatsen doorgegeven.” Elisa (20) daarentegen heeft veel chance gehad: “Mama en ik zijn Diepenbeek binnengereden en hebben een bordje zien hangen met de naam van de kotbaas en zijn telefoonnummer. We hebben hem gebeld en hebben per direct (het huurcontract) getekend.”

Welke tips hebben zij aan jongeren die op zoektocht zijn naar een kot? “Als je een gezamenlijke badkamer gaat gebruiken kan je best eerst even checken hoe proper het is”, zegt Sofia. “Als het niet aan jouw verwachtingen voldoet kan je beter kiezen voor een kot met eigen badkamer.” Luca (18) roept op om niet te lang te wachten: “Begin tijdig met zoeken. Ik heb geluk gehad, maar dat is niet bij iedereen het geval.”