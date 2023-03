“Als hij zo blijft rijden, wordt hij een lastige klant voor Max Verstappen”: ook specialisten uit ‘The Paddock’ zagen sterke Sergio Pérez in Saudi-Arabië

Na twee races in het nieuwe Formule 1-seizoen is het wel duidelijk dat Red Bull torenhoog favoriet is om opnieuw beide titels te pakken. Afgelopen weekend was het in Saudi-Arabië echter niet Max Verstappen, maar wel teamgenoot Sergio Pérez die de hoofdvogel afschoot. Ook in de Formule 1-podcast The Paddock van PlaySports was die rivaliteit een thema.

Tijdens de opname werden onder meer uitspraken van onze Formule 1-watcher Gert Vermersch naar boven gehaald: die stelde dat alleen Red Bull het Red Bull moeilijk kan maken, waarmee hij verwijst naar de duidelijke spanningen tussen rijders Max Verstappen en Sergio Pérez.

“Dat moment waarop Verstappen Pérez een legende noemde (in de slotrace van het seizoen 2021, toen Pérez mee Verstappen aan de titel hielp, red.) is al lang geleden. Ik denk dat de hele wereld en Pérez zelf ook weten dat hij de mindere piloot is”, stelt racepiloot Sam Dejonghe. “Pérez zal er alles aan doen om het tegendeel te bewijzen, maar ik denk dat hij dat heel goed snapt. Alleen moet ik wel zeggen dat als hij wedstrijden blijft rijden zoals gisteren, hij een zware klant zal worden voor Verstappen”, zegt collega-racer Marc Goossens, die als gast aanwezig was in de nieuwe aflevering.

Aston Martin op rails

Dat de Red Bull de beste wagen van het veld is, staat intussen als een paal boven water. “Dit circuit liet de verhoudingen tussen de wagens heel goed zien”, vindt Dejonghe. “Die Red Bull is gewoon ongelooflijk om naar te kijken. De Ferrari is het tegenovergestelde, je ziet Carlos Sainz onzeker rondrijden. Met Lewis Hamilton bij Mercedes is het een beetje hetzelfde. En de Aston Martin is gewoon een heel goede wagen. Die staat redelijk goed op rails en komt het dichtst bij hoe de Red Bull zich gedraagt, dan heb je de op één na beste auto.”

Aston Martin liet zich dit weekend opnieuw opmerken met een podiumplaats voor Fernando Alonso, al ging het feest even niet door toen de stewards oordeelden dat Alonso een eerdere tijdstraf niet correct had uitgevoerd. “Achteraf hebben de stewards er heel veel tijd voor nodig gehad om die video te analyseren, te veel. Aston Martin heeft zich na de uitspraak op de zaak gegooid en ze hebben 7 voorbeelden gevonden van andere teams die bij het uitvoeren van zo’n tijdstraf eenzelfde situatie meemaakten en geen straf kregen”, legt Dejonghe uit. “De FIA heeft dan moeten toegeven dat die afspraak niet zo duidelijk was.” Uiteindelijk kreeg Alonso zijn derde plek terug.

Waar Red Bull en Aston Martin opnieuw schitterden, was het voor Mercedes en Ferrari opnieuw vrede nemen met de kruimels. Ik denk niet dat Mercedes een betere wagen heeft, maar dat Ferrari nog niet de window heeft gevonden waarin hun auto altijd goed werkt”, vertelt Dejonghe. “Misschien concentreren ze zich bij Ferrari te veel op de gedachte dat hun wagen wél snel is over één rondje. Op zaterdag moet die auto snel zijn, maar op zondag moet die auto andere dingen kunnen en daar slaat Ferrari de bal mis.”

