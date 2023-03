Leopoldsburg

21 maart is Wereld Downsyndroomdag. Begeleiders, cliënten en bezoekers van dagcentrum ’t Brugske in Leopoldsburg tonen daarom hun solidariteit met kinderen met downsyndroom in de Oost-Congolese stad Goma. Zo organiseerden ze een ‘Zuiddag’ waarbij ze al varend naar Afrika vertrokken.