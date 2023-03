Steppearend en Afrikaanse oehoe in beslag genomen op braakliggende terrein in Koersel

Twee verwaarloosde roofvogels, een steppearend en een Afrikaanse oehoe, zijn maandag gered van een braakliggend terrein in Koersel. Ze hingen met een touw van amper een meter lang vast aan een ijzeren ring in een kooi.

Het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum was opgeroepen door de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo om de twee roofvogels te evacueren. “Het gaat om een Afrikaanse oehoe en een steppearend”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. De vogels zaten in een kooi. “De arend was er niet goed aan toe. Die had afgeknakte staartpennen omdat hij was vastgebonden in de kooi. Op die manier kon de arend niet vrij in de kooi rondvliegen en raakten zijn veren beschadigd. Je kan zien dat hij moeite heeft om te vliegen.”

De arend was vastgemaakt aan zijn poten. “De Afrikaans oehoe hebben we in dezelfde toestand aangetroffen, dus ook vastgebonden in een kooi. Die vogels konden maar een meter bewegen in een kooi op een braakliggend terrein, waar ook wat koterijen op stonden.”

De vogels kregen intussen de eerste zorgen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. “We hebben de lederen riempjes rond de poten verwijderd. Die hebben ook zichtbare littekens achtergelaten. De vogels blijven hier tot de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn een beslissing neemt over wat er met de dieren moet gebeuren.”

Op hetzelfde stuk grond zat ook nog een verwaarloosde hond, een Mechelaar. Dat dier werd niet meegenomen. Of er een oplossing in de maak is, is niet meteen duidelijk.