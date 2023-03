Wat als Vincent Janssen nóg eens uitvalt? Ex-spits Patrick Goots overloopt de alternatieven in de spits bij Antwerp

Deurne

Bij afwezigheid van Vincent Janssen (28) miste Antwerp tegen Charleroi een goalgetter om het verschil te maken. Gelukkig valt de kuitblessure van de gewezen Oranje-international mee en zien we hem mogelijk al terug op de eerste afspraak na de interlandbreak, op vrijdag 31 maart op bezoek bij Essevee. Maar wat als het scenario van vorige zondag zich in de resterende tweeënhalve maand opnieuw voltrekt? Samen met Patrick Goots – analist en ooit in 167 officiële matchen voor de Great Old goed voor 83 goals – overlopen we de mogelijke opties.