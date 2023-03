“Ook omdat de bal van een eigen speler kwam”: Frank De Bleeckere geeft merkwaardige uitleg voor waarom Antwerp geen strafschop kreeg

Antwerp ging zondag in eigen huis onderuit tegen Charleroi, maar de wedstrijd had er helemaal anders kunnen uitzien als The Great Old vroeg in de wedstrijd een strafschop had gekregen. Charleroi-verdediger Jackson Tchatchoua raakte de bal immers met de arm, maar scheidsrechter Nathan Verboomen zag er ook na tussenkomst van de VAR geen graten in. Frank De Bleeckere gaf namens het Referee Department maandag aan het eens te zijn met de ref en had daar ook een opvallende uitleg voor.