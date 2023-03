“Topman Steve Van den Kerkhof moet opstappen bij Studio 100”

Van den Kerkhof kwam eind februari in opspraak, nadat De Tijd de werkomstandigheden binnen de Plopsa-groep aan het licht bracht. De CEO was er volgens de beschuldigingen weliswaar in geslaagd om de pretparken om te toveren tot een van de vetste geldkoeien die Studio 100 rijk is, hij deed dat naar verluidt wel ten koste van middenkader, kader en directeurs.

Zo zou Van Den Kerkhof er samen met zijn twee rechterhanden een brulcultuur geïnstalleerd hebben waar pesterijen, scheldpartijen en extreme werkdruk normaal bevonden werden. Sommige meetings waren zo toxisch dat ze ‘strafmeetings’ genoemd werden.

Resultaten onderzoek

Kort na de onthullingen bestelden Hans Bourlon en Gert Verhulst, beide CEO van moederbedrijf Studio 100, een onderzoek bij advocaat Christine Mussche. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en werd aan Bourlon en Verhulst bezorgd. Zij wilden dinsdag – nadat de resultaten gepresenteerd werden aan het personeel – communiceren over de conclusies die ze trokken uit het onderzoek.

De Tijd meent van meerdere bronnen echter al te weten dat Van den Kerkhof aan de kant geschoven wordt. Studio 100 zou daarover volgens de krant al een akkoord met Van den Kerkhof bereikt hebben. De advocaat van Van den Kerkhof, Tom Messiaen, zegt echter dat zijn cliënt “nog geen ontslagbrief of bericht heeft ontvangen”. Wel zou Van den Kerkhof zich al enkele dagen niet op kantoor hebben vertoond,aldus De Tijd.