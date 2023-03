Koolmijnlaan tijdlang afgesloten door glas op de weg

Beringen

In Beringen is de Koolmijnlaan maandagavond een tijdlang afgesloten van aan het rotonde tot aan de Schansvijverstraat. Dat nadat er een glasspoor was gevonden. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek proper te maken. Ook de stadsdiensten waren er om te helpen. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo organiseerde langs beide kanten een omleiding tot de weg opnieuw open kon.

