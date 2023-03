LEVE DE LAATSTE. Australiër Matt Dinham kwam zwaar ten val in Milaan-Sanremo: “Toen ik rechtgekrasseld was, was het peloton al tien kilometer verder”

Grote onrust in de redactielokalen van Het Nieuwsblad. Uw favoriete dinsdagrubriek was in acuut gevaar. De laatste in Sanremo was onderweg gevallen, meldde zijn ploeg, en lag flink in de kreukels. Een interview zou moeilijk kunnen worden. Maar zie: net als in Sanremo meldde de Australiër Matt Dinham zich ook nu net voor sluitingstijd. “Een interview met een Vlaamse krant. My mom would love it.” Met dank aan mama Dinham dus.