In het Neerpeltse centrum wordt in de Kerkstraat dit pand afgebroken nadat een vervulling in de ondergrond is vastgesteld. — © gvb

Pelt

In het Neerpeltse centrum gaat in de Kerkstraat het pand met de Dommelgalerij in april tegen de vlakte, wat vroeger is dan voorzien. De gemeente die eigenaar is, nam deze beslissing nadat vervuiling in de ondergrond werd vastgesteld als gevolg van de vroegere aanpalende wasserij.