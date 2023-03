Perfecte week met Union, maar Siebe Van der Heyden baalt omdat hij niet werd opgeroepen voor de Rode Duivels: “Soms moet je misschien in een betere competitie spelen”

Siebe, jullie duiken de interlandperiode in met een overwinning, al ging het tegen KV Mechelen niet zo makkelijk, hè?

“Nee, dat klopt. We wisten dat het moeilijk zou worden, zeker na die wedstrijd van donderdag. Union Berlin is een heel sterke ploeg en we hebben veel moeten geven, dus dat zat zondagavond nog wat in de benen. Als je dan vroeg op achterstand komt, wordt het nog moeilijker. Nadien hebben we opnieuw onze mentale weerbaarheid getoond. Als het voetballend iets minder gaat, kunnen we daar altijd op blijven rekenen.”

Ben je blij dat je nu even tijd hebt om uit te blazen? Jullie krijgen een week congé.

“Ja, zeker wel. Ik denk dat we die vakantie ook echt wel verdienen na al die wedstrijden die we tot een goed einde hebben gebracht. We kunnen ons nu opladen voor het drukke programma dat na de interlandbreak weer op ons staat te wachten.”

Jullie deden zondagavond een goeie zaak: de achterstand op leider Genk bedraagt nog maar drie punten. Geloven jullie in de titel?

“Natuurlijk, het zou gek zijn mocht dat geloof er niet zijn. We moeten er allemaal in geloven, dat geeft ons alleen maar meer motivatie om steeds te winnen en de drie punten te pakken.”

Vorig jaar stonden jullie heel het seizoen bovenin, nu is het Genk dat al lang eerste staat. Zijn jullie liever de jager dan de prooi?

“Dat zou ik niet zeggen. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen voor de play-offs, en dan zullen we wel zien of we nog steeds de jager zijn. Of dat een voor- of nadeel is, kan ik niet zeggen, maar eerlijk gezegd begin ik liever als leider aan de play-offs. Genk heeft nu misschien een iets mindere periode, maar het blijft een erg goeie ploeg. In de play-offs zullen we wel zien, dan gaat het pas echt om de knikkers.”

Iets anders: Domenico Tedesco maakte zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend en daar ben jij niet bij.

“Ja, dat klopt. Ik heb hem nog maar één keer met hem gesproken toen hij naar een wedstrijd van Union kwam kijken, al was ik toen wel geschorst. Kijk, ik vind het heel jammer dat ik er niet bij ben, maar soms moet je misschien in een hogere competitie spelen om kans te maken op een selectie. En dat zeg ik niet enkel over mezelf. Er zijn nog andere jongens die het uitstekend doen in de Belgische competitie en die het misschien wel verdienen om in de selectie te zitten. Maar oké, een coach heeft zijn eigen filosofie, en als speler kan je daar niets op zeggen. Ik ga gewoon mijn best blijven doen bij Union, en we zien wel wat de toekomst brengt.”