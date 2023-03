Woeste Medvedev dreigt met hypersonische raket op Internationaal Strafhof in Den Haag na arrestatiebevel voor Poetin

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft maandag in een bericht op Telegram gezegd dat het internationale arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen de Russische president Vladimir Poetin “verschrikkelijke gevolgen” zal hebben voor het internationaal recht. Medvedev schrijft in dat bericht zelfs dreigend dat Rusland de capaciteit heeft om het gebouw van het ICC in Den Haag te kunnen raken met een hypersonische raket.

“Ze hebben beslist om een president van een kernmacht die niet deelneemt aan het ICC – op dezelfde gronden als de Verenigde Staten en andere landen – te vervolgen”, aldus Medvedev. “De gevolgen voor het internationaal recht zullen monsterlijk zijn.”

Poetin naar Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is zich inmiddels bewust van zijn wettelijke verplichting, mocht Poetin in augustus naar dat land komen. Dat zegt een woordvoerder van president Cyril Ramaphosa. Hoewel een bezoek van de Russische president aan Zuid-nog Afrika niet is bevestigd, was het wel de verwachting dat hij zou verschijnen op de bijeenkomst van BRICS-landen in het Zuid-Afrikaanse Durban in augustus. Nu het arrestatiebevel de bewegingsvrijheid van Poetin inperkt, is het echter nog maar de vraag of die reis zal plaatsvinden.

Omwille van het internationale arrestatiebevel zouden landen die het ICC erkennen Poetin moeten oppakken als hij in het land is. Dat brengt Zuid-Afrika in een lastig parket: het land is lid van het ICC, maar weigert om de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen. In 2015 weigerde Zuid-Afrika trouwens al eens om de Soedanese president Omar al-Bashir uit te leveren, ondanks een arrestatiebevel van het ICC.