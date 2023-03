VIDEO. “Een winnaar als Max Verstappen wil alles voor zich”

Max Verstappen kon dan wel niet winnen in Jeddah, toch wist hij zijn teammaat Sergio Perez in de slotronde nog een hak te zetten. “De egoïst die in elke winnaar in elke topsport schuilt”, zegt onze F1-watcher Marc Cornelissen. Een terugblik op Saoedi-Arabië, over de rivaliteit tussen Verstappen en Perez, de koele houding van vader Jos Verstappen en de betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull. En o ja: kunnen F1-rijders eigenlijk drinken tijdens een race?