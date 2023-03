Maaseik

Een 65-jarige man is zondagavond zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een alcoholcontrole op Maastrichtersteenweg. De bromfietser zwalpte rond 22.30 uur over de weg en werd aan de kant gezet door een politiepatrouille. De man was carnaval gaan vieren. Hij testte positief op alcohol. mm