Xavier Huygen (rechts) en Ludo Vanloffelt staken een uitgebreide expo in elkaar over ‘Dieren in Dienst van de Mens’ die daar vaak een zware tol voor moesten betalen. — © Chris Nelis

GENK

Wist je dat krekels door te tjirpen de temperatuur in de mijnen aangaven? Deze en nog veel meer weetjes kan je ontdekken in de expo ‘Dieren in Dienst van de Mens’. KRC Genk maakt er ruimte voor vrij in het stadion.