Politie stoot op wietplantage bij controle adreswijziging in Jeuk: drie personen gearresteerd

Gingelom

Afgelopen weekend is in de Albert Moyaertstraat in Jeuk een wietplantage ontdekt bij een controle van een adreswijziging. De nieuwe inwoners hadden zich drie weken geleden ingeschreven op de gemeente en de politie deed de routinecontrole. De agenten zagen dat er iets niet in de haak was en vroegen een huiszoeking. Ze vonden ongeveer 350 wietplantjes. Die zijn intussen vernietigd. Drie personen werden opgepakt. jcr