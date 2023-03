Remco Evenepoel na sprintverlies: “Zat ik op het wiel van Roglic, dan kon ik misschien gewonnen hebben”

“Nog maar eens tweede in de spurt”, opende Remco Evenepoel die van ontgoocheling op de streep zijn stuur een dreun verkocht. “En dat in de World Tour. Het was de eerste keer dat ik tegen Primoz sprintte. Ik denk dat ik even hard ging, maar ik kwam van te ver.”

Remco Evenepoel ging ongeveer in vijfentwintigste positie de laatste zware kilometer in. “Ik moest van te ver komen. Maar natuurlijk is het achteraf altijd gemakkelijk uitleggen. Of sommige excuses te vinden. Misschien had ik kunnen winnen indien ik in zijn wiel de sprint begon. Maar ja, het is nog een andere winst voor Roglic.”

De wereldkampioen zei dat het in het begin van de etappe zwaar was voor hem. “Ik kon het goed voelen dat ik van een zwaar hoogtestage kwam. Op het moment dat we echt begonnen door te trappen, begon ik me beter te voelen. Dat zijn goede signalen voor wat er deze week op ons afkomt, maar het is toch natuurlijk jammer dat het opnieuw een tweede plaats is”, concludeerde de Vlaams-Brabander die ook tweede werd achter Einer Rubio in een etappe van de UAE Tour.

“Ik heb gemengde gevoelens. Enerzijds blij met de prestatie en hoe de ploeg reed. De tactiek was perfect. We reden de laatste vier kilometer voorin in een zone waarin het echt gevaarlijk koersen was. En ook nog veel bochten. Ze zetten me mooi voorin. Daarna was het aan mij om te proberen wat tijd te nemen. Ik heb geprobeerd om de sprint te winnen. Ik voelde dat ik nog wat punch over had. Ik was niet goed geplaatst. Ik zat achter Ilan Van Wilder, maar er was een gevecht geweest om achter mij of voor mij te zitten. Ik verloor het wiel voor mij omdat ik geen risico’s wou nemen. Ik geef toe dat ik wat ontgoocheld ben, want ik was er zeer dichtbij. Zat ik in het wiel van Roglic dan had ik kunnen winnen. Soit, morgen (dinsdag) begint de Ronde van Catalonië echt. Het is een zeer lastige rit met een mooie aankomst bergop. Laat ons hopen dat mijn beste benen zal hebben”, aldus Evenepoel uitkijkend naar de volgende finish in Vallter die eindigt na een klim van 15,1 kilometer die gemiddeld 6,7 procent oploopt. De streep ligt op een hoogte van 2147 meter.